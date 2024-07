- Annoncement de SPYxANYA : Operation Memories

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

C'est parti mon rallye

Bandai Namco Europe a annoncé ce 28 juin la sortie de SPYxANYA : Operation Memories, un jeu dans lequel vous retrouverez, certes, la fameuse famille Forger, mais surtout Anya, la fille adoptive de Loid. Aidez la à compléter son carnet de photo grâce à des belles sorties en famille à la plage, au musée ou encore pleins d'autres lieux.En plus de ça, vous aurez la possibilité de jouer à des mini-jeux tout droit tirés de l'univers de l'anime qui, en plus d'être fun, vous permettront de débloquer plus de 80 tenues, accessoires et coiffures uniques.Alors lancez vous et aidez la à collecter le plus de souvenirs possible à l’aide de sa caméra, que ce soit pendant ses journées d’école ou bien lors des sorties en famille le week-end.Disponible dès maintenant sur PC, Switch, PS4 et PS5.