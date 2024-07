Papetura : Une version physique disponible ver fin 2024

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Allumez le feu

Suivez Pape et Tura, deux petites créatures faites de papier et aidez les à sauver leur monde. En effet, dans le jeu Papetura, le monde de papier de nos deux protagonistes est menacé par l'arrivée de monstre qui n'ont qu'un seul but, le réduire en cendres.Papetura est un jeu solo point n click et de casse-têtes. Pour avancer dans le jeu, vous devez explorer les différents niveaux en résolvant divers casse-têtes ou en interargissant avec le décors. Et les décors on peut en parler puisqu'ils ont tous été réalisés à la main. Le jeu dure environ 2h et promet une expérience douce et agréable.Papetura est un jeu signé Petums et est disponible depuis le 7 mai 2021 en dématérialisé au prix de 9,99 € sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Une version physique du jeu est annoncée pour plus tard dans l'année 2024 et sortira pour Nintendo Switch et PlayStation 5.