- Multiversus : arrivée de l'agent Smith sur le terrain

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Ça va cogner

Développé par Player First Games, Multiversus est un jeu de combat dans lequel vous pouvez se faire affronter les personnages emblématiques de l’univers Warner Bros. Choisissez les parmi des licences comme DC Comics, Looney Tunes, Game of Thrones et retrouvez vous à faire combattre Lebron James contre Arya Stark dans le manoir de Scooby-Doo.Sorti initialement en 2022, Multiversus est un jeu gratuit, proposant divers modes de combat, allant du connu 1 contre 1, au plus bordélique chacun pour soi, à 4. Il est disponible depuis le 28 mai en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et Steam La grande nouveauté de la dernière mise à jour, c’est l’agent Smith. Il pourra utiliser des compétences faisant écho à la saga Matrix, comme ses talents au tir, appeler un agent ou bien encore se téléporter. Ici, peu importe la pilule que vous prendrez, l’Agent Smith sera quand même à vos trousses. Ça à l’air de forger la Matrice !Alors n'attendez plus et mettez-vous en chasse.Welcome to the real world.