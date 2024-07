- Preserve : une date d'accès anticipé sur Steam

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Pour préserver ça préserve

Avec ses beaux univers colorés et harmonieux, Preserve fera son apparition sur Steam en accès anticipé le 8 août. Développé par Bitmap Galaxy, il s’agit ici d’un jeu de puzzle sans prise de tête dans lequel le joueur est invité à bâtir un écosystème, aussi bien en horizontal qu’en vertical. Avec son système de cases hexagonales, il vous suffit de choisir quel biome vous voulez placer à tel endroit afin de créer une symbiose avec les autres cases, ce qui vous permettra d’accumuler les points.Plusieurs types de cartes sont à votre disposition, allant du roseau à la biquette et vous permettent de créer votre propre écosystème, unique, et fonctionnel, si vous y arrivez ! L’ajout récent d’un biome marin apporte une nouvelle dimension au jeu en lui donnant plus de profondeur et de diversité, au plus grand plaisir des fans de crabes.Mélangeant réflexion et relaxation, ce jeu sera probablement l’équivalent d’une bonne séance de massage pour les plus écolos d’entre vous, alors allez le tester, car sa démo est déjà disponible sur Steam