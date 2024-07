- StarKeeper : Un nouveau trailer

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Une idée est un météore

Installez-vous sur un astéroïde qui se balade dans l'espace et créez-y le meilleur établissement de restauration de la galaxie dans StarKeeper. Faites travailler vos petits robots, récoltez des ressources, construisez votre restaurant, décorez le et ravissez vos clients avec des mets personalisés.StarKeeper est un jeu solo de gestion, de simulation de construction de restaurant et d'exploration. Pour avancer dans le jeu, vous devez faire évoluer votre établissement en récoltant des ressources qu ece soit sur de nouvelles planètes, par le commerce ou bien en construisant des machines pour les récolter sur d'autres astéroïdes. Décorez-le et créez des plats personnalisés selon les besoins de la race de vos clients. Méfiez-vous cependant car tous ne sont pas pacifistes. De pus deux factions s'affrontent actuellement et à trop sympathiser avec une vous pourriez vous attirer des ennuis.StarKeeper est un jeu signé Longterm Games et sera disponible sur Steam