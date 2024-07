(TEST) Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit, un éclairage indispensable pour votre écran

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Révolution visuelle

Coller un rétroéclairage derrière son écran, qu'il s'agisse de son écran TV ou son écran PC, c'est un gadget à la con, coûteux, inutile, et qui est reservé à des gens qui ne savent plus quoi foutre de leur argent.Ça n'apporte rien, ça éclaire le mur et ça parasite l'image, bref, c'est tout sauf un truc intéressant.Absolument. Je n'étais pas loin de penser la même chose (à quelques nuances près) avant de tester une solution de rétroéclairage d'écran.Et après ? A vous de lire...