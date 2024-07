Resident Evil 7 Biohazard : Disponible sur l'Apple Store

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

À quand sur téléphone à clapet ?

Revivez l'enquête terrifiante d'Ethan Winters sur la disparition de sa femme et jouez au DLC Not A Hero, qui suit Chris Redfield dans sa mission pour clore définitivement la sordide affaire de la Famille Baker en achetant Resident Evil 7 Biohazard directement sur l'App Store.Resident Evil 7 Biohazard est un jeu solo d'horreur d'action et de survie. Pour avancer dans le jeu vous devez enquêter sur l adisparition de votre femme en traversant des zones et survivant à des attaques de monstres. Restez cependant sur vos gardes car parfois les plus monstrueux de tous sont bien humains. Faites les bons choix et assurez-vous de survivre. Le jeu arrive désormais sur l'Apple Store avec une démo permettant de découvrir une partie du jeu puis le jeu entier avec un DLC inclus en achat unique. En sauvegardant sa partie sur le Cloud, le joueur peut la reprendre sur un autre de ses appareils Apple.Resident Evil 7 Biohazard est un jeu signé CAPCOM et est désormais disponible sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et tous les iPad et Mac dotés de la puce M1 ou d'une version plus récente.