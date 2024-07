Le Comte de Monte-Cristo, la critique du film

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Seul contre tous

Quand l'un des plus grands romans français bénéficie d'une adaptation cinématographique, on envoie Sylvain le voir en avant-première. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse d'un des plus grands romans français. C'est plutôt son thème, qui a défini le choix du spectateur...Car, franchement, qui n'a jamais rêvé d'envoyer Sylvain dans une prison à Pétaouchnok, sur une île paumée, durant plusieurs dizaines d'années ?La seule différénce avec Edmond Dantes, c'est que Sylvain n'a aucune chance de nous ramener un trésor.