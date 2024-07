T120 ELVIS PRESLEY : La nouvelle série limitée de Triumph en hommage au chanteur

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

MOTEUR ET TRANSMISSION



Type Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide Cylindrée 1200 cm³ Alésage 97.6 mm Course 80 mm Rapport de compression 10.0:1 Puissance maximale 80 ch (58.8 kW) à 6550 tr/min Couple maximal 105 Nm à 3500 tr/min Alimentation Injection électronique séquentielle multipoint échappement Système d'échappement noir 2 en 2 avec deux silencieux noirs Transmission finale Chaîne Embrayage Multi disques à bain d'huile Boîte de vitesses 6 vitesses





CHASSIS



Cadre Acier tubulaire, châssis double berceau Bras oscillant Bras oscillant Roue avant 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces Roues arrière 32 rayons en aluminium 17 x 4.25 pouces Pneu avant 100/90-18 Pneus arrière 150/70 R17 Suspension avant Fourches à cartouche de Ø41 mm Suspension arrière Double amortisseur avec pré-charge réglable Frein avant Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS Frein arrière Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS Affichage et fonctions du tableau de bord Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions





DIMENSIONS & POIDS



Guidon large 780 mm Hauteur hors rétroviseurs 1100 mm Hauteur de la selle 790 mm Empattement 1450 mm Inclinaison 25.5 º Chasse 105.2 mm Contenance du réservoir 14.5 L Poids pleins faits 236 kg

Pour célébrer Elvis et l'histoire de ses Bonneville "Memphis Mafia", Triumph Motorcycles a présenté la T120 Elvis Presley en édition limitée. Pour honorer l'artiste, la moto est d'un rouge vif très remarquable avec un lettrage doré ELVIS, la signature d'Elvis Presley sur le réservoir et les flancs ainsi qu'un emblème "Taking Care of Business in a Flash".Ce modèle est limitées à 925 exemplaires dans le monde, les motos sont dotées d'un pontet de guidon numéroté spécial avec la signature d'Elvis Presley gravée au laser, et chacune sera accompagnée d'un disque d'or Sony, dans une pochette de disque exclusive Elvis Presley et Triumph Motorcycles, avec un certificat d'authenticité signé par Nick Bloor, PDG de Triumph, et Jamie Salter, fondateur, président et PDG d'ABG, Elvis Presley Enterprises.Si Triumph a voulu faire cet hommage c'est à cause de la commande express d'Elvis et de sept motos en une soirée pour lui et sa "Memphis Mafia". L'histoire raconte que Elvis a découvert les Triumph en 1965, alors qu'il faisait une pause dans ses tournages et qu'il passait du temps avec ses amis les plus proches, connus sous le nom de "Memphis Mafia". Son ami Jerry Schilling avait commandé une nouvelle Triumph T120 Bonneville et Elvis la prit pour faire un tour dans son quartier. Elvis est impressionné et, à son retour, il demande à son responsable des transports, Alan Fortis, d'en commander une pour tous les gars, le soir même. Sept Triumph ont été livrées cette nuit-là et deux autres ont suivi peu après. Elvis et ses amis ont roulé ensemble autour de Bel Air jusque tard dans la soirée, ne s'arrêtant que lorsque des voisins ont appelé la police pour se plaindre.Pour le design, Triumph a fait le pari de garder un maximum d'éléments d'origines de la Triumph T120 Bonneville, le modèle qui a fait découvrir la marque au chanteur. Pour cela, des détails tels que le badge de réservoir et les ailettes du moteur usinées sont fidèles originaire de la moto emblématique ont été conservés. Cependant elle allie aussi modernité avec un accélérateur à commande électrique, un contrôle de traction déconnectable et d'un régulateur de vitesse à commande unique. Pour la rendre encore plus agréable à utiliser, le conducteur peut choisir entre les modes Pluie et Route, qui adaptent le comportement de la moto aux conditions de conduite. Elle est aussi équipée de feux à LED, d'une prise de recharge USB-A sous la selle et d'un système d'antidémarrage.La nouvelle T120 Elvis Presley Limited Edition sera disponible à partir de 16 895 €. Les clients peuvent la réserver dès maintenant ou en savoir plus sur le site triumphmotorcycles.co.fr . Les motos arriveront en concession à partir d'août 2024.