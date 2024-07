Warhammer 40,000 : Space Marine 2 : Une nouvelle bande annonce à découvrir

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

ça marine et ça mijote

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 est un jeu à la 3ème personne, dans lequel vous incarnez le lieutenant Titus, un Space Marine se battant pour l’unité intergalactique. Vous allez devoir faire face à une multitude d’ennemis, allant des Tyranides aux Thousand Sons, et pas de la manière la plus douce…Avec ses graphismes et son univers incroyable, cette nouvelle bande annonce nous montre la détermination des équipes de Saber Interactive et de Focus Entertainment à nous délivrer un jeu à la hauteur des attentes. Les développeurs nous ouvrent les portes de leur studio en nous montrant un Titus incarné le plus humainement possible, grâce au voice acting et à la motion capture, afin que les joueurs se connectent pleinement à leur personnage et à l’histoire qu’il transmet.Le jeu sortira le 9 septembre prochain sur Steam et vous aurez la possibilité de précommander le jeu et d’y jouer jusqu’à 4 jours avant grâce à la précommande des éditions Gold ou Standard.