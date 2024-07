Dead Rising Deluxe Remaster : Une sortie annoncée pour le 19 septembre 2024

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Cognez du zombie !

Incarnez le photojournaliste Frank West et aventurez-vous à Willamette, dans le Colorado, après avoir entendu dire qu'il se passait quelque chose d'anormal en ville. Mais avant que vous puissiez vous en rendre compte, vous êtes pris au piège au beau milieu d'une invasion de zombies et avez 72 heures pour découvrir la vérité sur cette mystérieuse épidémie.Dead Rising Deluxe Remaster est un jeu solo d'action, d'aventure et de survie. Pour avancer dans le jeu vous devrez explorer la carte pour rencontrer des personnages plus barrés les uns que les autres sans vous faire mordre par les morts vivants. Et il y en a puisque ce sont des vagues de zombies qui vous attendent. Heureusement pour vous les zones offrent beaucoup d'objets qui peuvent vous servir d'armes bien qu'insolites. La version Deluxe Remaster du jeu offre une version améliorée des graphismes, de nouveaux modèles de personnages, le doublage de toutes les interactions, un mode photo et de sauvegarde automatique.Dead Rising Deluxe Remaster est signé CAPCOM et sera disponible sur Steam , Xbox Series et PlayStation 5 le 19 Septembre 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes au prix de 49,99 €.