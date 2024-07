Scorchlands : une date de sortie annoncée

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

à coups de becs et d'ongles

Dans Scorchlands, vous incarnez un groupe d'oiseaux qui rêve de nouveaux horizons, alors, souhaitons leur la bienvenue sur la lune d’Helia. Les Giwis, comme on les appelle, ont pour but de coloniser et d'étendre leur territoire, tout en surpassant les challenges et les complications que ça apporte.Mêlant stratégie et gestion, le joueur devra apprendre à manier ses ressources, améliorer ses technologies et surtout, apprendre à survivre dans un monde qui ne semble pas aimer les oiseaux.Avec ses graphismes colorés et son ambiance immersive, Scorchlands est un jeu qui a apparemment pas mal de choses à nous offrir.L’early Access sur Steam se termine le 25 juillet prochain, alors, envolez vous !