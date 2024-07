Monster Hunter Puzzles : Felyne Isles sort sur IOS et Android

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Miaou

Découvrez Monster Hunter Puzzles : Felyne Isles, le nouveau jeu mobile Capcom dans lequel chats et puzzles font bon ménage ! Apparemment ils les préfèrent même à une bonne boîte de sardines, c’est pour dire !Aidez les habitants à redonner vie à leur île grâce à votre équipe de Felynes tous les plus chadorables les uns que les autres. Chacun a ses petites compétences uniques donc usez de stratégie !Le jeu est disponible gratuitement sur les plateformes Android et IOS alors partez à l'aventure à travers des îles exotiques et résolvez des énigmes aussi amusantes que délicieuses pour vos petits chats.Amioucalement vôtre.