Dragon's Dogma 2 : Une période d'essaie gratuite limitée

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

L'insurgé s'insurge

Entrez dans un monde fantastique, combattez des monstres, recrutez des compagnons et anéantissez la menace du dragon pour faire résonner votre valeur jusqu'aux plus hautes sphères de la monarchie dans Dragon's Dogma 2.Dragon's Dogma 2 est un RPG solo d'action et de combat dans un monde ouvert. Pour avancer dans le jeu il vous faudra explorer des zones, combattre des monstres ou encore répondre aux quêtes des différents personnages. L'un des avantages du jeu est la customisation poussée de son personnage. De l'apparence de leur Insurgé, à leur classe, leur groupe, la façon dont ils approchent les différentes situations, tout est ajustable. Sans parler du fait qu'il est possible de recruter des camarades lors de votre voyage. Il est donc important qu'ils ne soient pas des boulets mais qu'ils vous aident dans votre quête. Les combats sont aussi variés puisque entre épées, arcs et magie, il vous est complètement possible de favoriser un de ces aspects grâce à votre classe pour être plus en adéquation avec vos préférences.Dragon's Dogma 2 est signé CAPCOM et est disponible depuis le 22 Mars 2024 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 64,99 €. Un test gratuit de 2h de jeu disponible sur toutes les plateformes citées vous permet de vous y essayer et de basculer votre sauvegarde si vous achetez le jeu. Pour gagner du temps sur vos 2h d'essai il vous est recommandé de créer votre personnage en téléchargeant l'appli gratuite.