Darkest Dungeon II : le portage sur console annoncé pour le 15 juillet !

Publié le Mardi 2 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

enfin un salon dans la caravane !

Reconnaissable pour sa direction artistique bien particulière, Darkest Dungeon II , le célèbre jeu de Red Hook Studios, arrive sur console le 15 juillet prochain, accompagné de son DLC "The Blinding Blade".Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu, il s'agit de la suite du populaire Darkest Dungeon. Offrant de nouvelles mécaniques tout en conservant les éléments clés de son prédécesseur, il nous emmène à travers cinq campagnes palpitantes.Ce jeu au tour par tour nous invite à créer notre équipe de héros parmi les 12 personnages jouables. À bord de leur caravane, ils voyageront et combattront dans un monde apocalyptique.Darkest Dungeon II sera disponible le 15 Juillet 2024 sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Il est déjà disponible sur Steam pour les joueurs PC au prix de 38,99 €. Pour les joueurs Xbox, une précommande sur le Microsoft Store vous fera gagner 15% de remise sur le jeu.Bon voyage !