- Transformers Galactic Trials : Les premieres infos du jeu

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Optesla Prime débarque

Développé par 3Clouds et bien sûr basé sur le plus que connu univers des Transformers, Transformers : Galactic Trials débarque sur vos Xbox, Playstation et PC, ce 11 Octobre prochain.

Dans ce subtil mélange de roguelike et de jeu de course, les joueurs seront mis au défis avec des missions variées où vous devrez combattre, explorer et, bien sûr, faire péter des trucs. Chaque personnage dispose de capacités uniques, donc incarnez votre Autobot ou Decepticon préféré et plongez dans des batailles intergalactiques uniques.

Vous pourrez profiter du jeu seul, ou inviter vos amis dans les modes arcades pour profiter du jeu à plusieurs et leur montrer que vous êtes le roi des méchas. Allant de Megatron à Optimus Prime, découvrez qui vous correspondra le mieux et roulez sur la galaxie.. Enfin, pas tout de suite, il faudra attendre le 11 Octobre.