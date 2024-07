The First Descendant : Disponible depuis le 30 Juin

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Saute, saute petit lapin

Choisissez votre personnage et incarnez un Descendant dans le jeu The First Descendant. Votre mission : repousser des envahisseurs extraterrestres afin de protéger l'humanité et le continent d'Ingris.The First Descendant est un jeu RPG solo ou multijoueurs en ligne de tir avec butin et d'action. Pour avancer dans ce jeu, vous êtes affecté à des missions solo ou jusqu'à 4 joueurs et devez vaincre différents boss. Le jeu dispose d'un large choix de personnages aux styles de combats et armes divers. En plus des compétences qui varient en fonction du personnage, chaque personnage peut être équipé de trois armes, quatre équipements accessoire et de multiples armes secondaires. Les boss quant à eux possèdent différents points faibles qu'il faut détruire. Le travail d'équipe et la communication sont donc de rigueur.The First Descendant est signé NEXON et est disponible gratuitement sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.