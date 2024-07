- FINAL FANTASY XIV Online Dawntrail : Disponible depuis le 2 Juillet 2024

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Vogue droit vers le soleil

Dawntrail marque le commencement d’un nouveau chapitre de FINAL FANTASY XIV online dans lequel le Guerrier de la Lumière s’apprête à reprendre la route de l’aventure. Embarquez en compagnie de visages familiers ou inconnus et partez à l'aventure sur le lointain continent de Tural pour découvrir le secret de la mystérieuse cité d'or.Dawntrail est un DLC du jeu FINAL FANTASY XIV Online. Il s'agit d'un RPG en ligne d'action et d'exploration. Pour avancer dans le jeu, vous devez compléter des quêtes afin d'explorer le continent et découvrir où et qu'est la cité d'or.Pour celà, combattez des monstres, achetez des matériaux ou trouvez-en en explorant pour améliorer vos compétences et équipement. De nouveaux jobs jouables ont aussi été ajoutés dans Dawntrail : le rôdeur vipère, un manieur d’armes doubles spécialisé dans le combat rapproché, et le pictomancien, un manieur de magie picturale qui donne corps à ses idées du bout de son pinceau.FINAL FANTASY XIV Online Dawntrail est un jeu signé Square Enix et est disponible depuis le 2 Juillet 2024 au prix de 34,99 € sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.