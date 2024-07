Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-juillet

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça reste sympa

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console, et PC) - le 3 juillet

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console, et PC) - le 3 juillet

Cricket 24 (Cloud, Console, et PC) - le 9 juillet

The Case of the Golden Idol (Cloud, Console, et PC) - le 9 juillet

Neon White (Cloud, Console, et PC) - le 11 juillet

Tchia (Cloud, Xbox Series, et PC) - le 11 juillet

Magical Delicacy (Cloud, Console, et PC) - le 16 juillet

Flock (Cloud, Console, et PC) - le 16 juillet

Palworld: Sakurajima Update – Disponible dès maintenant

EA Sports FC 24: Supercharge Pack – Disponible dès maintenant

Warframe: Wake Up Tenno Bundle – Disponible dès maintenant

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Consolee et PC)

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console et PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (Cloud, Console et PC)

The Wandering Village (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour début Juillet, voici les nouveaux titres qui débarquent :Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Ils nous quittent le 15 Juillet :