- XDefiant : Une saison 1 lancée depuis le 2 Juillet 2024

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Détruisez les red flags

Testez la nouvelle faction GSK (Commandement de la protection des frontières), inspirée par Rainbow Six dans la nouvelle saison de XDefiant. Choisissez votre personnage, affrontez vous à coup de balles et d'explosifs.XDefiant est un jeu de tir à la première personne en arène et gratuit. Dans ce jeu vous pourrez retrouver des factions, cartes et armes inspirés de certaines franchises d'Ubisoft. En plus de la faction GSK, 3 nouvelles cartes ont été ajoutées : Clubhouse (inspirée par Rainbow Six, disponible aujourd’hui), Daytona (inspirée par The Crew 2, à venir au cours de la saison), Rockefeller (inspirée par The Division, à venir au cours de la saison). Le jeu propose de nombreuses armes mais aussi différents modes de jeu comme la capture de drapeau dans "Capture the Flag" ou le mode "Bomb" à venir sans oublier le mode Classé.XDefiant est un jeu signé Ubisoft et est disponible gratuitement sur PC via Ubisoft Connect , PlayStation 5 et Xbox Series X|S depuis leur site