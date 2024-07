- Bare Butt Boxing : La 1.0 débarque

Publié le Mercredi 3 juillet 2024 à 11:45:00 par Rose Perthuisot

Le chaos certes mais surtout le cul à l'air

Vous aimez les aliens ? Vous aimez pousser les gens ? Eh bien si ça ne vous gêne pas de voir leurs fesses, Bare Butt Boxing devrait être le jeu parfait pour vous !Développé par Tuatara Games, il propose des combats d’extraterrestres allant jusqu'à 6 joueurs dans des arènes truffées de pièges. Votre but est de pousser vos adversaires à travers de portails et ainsi remporter des points. Celui qui en aura le plus à la fin du round gagnera la partie. Armé d’un aspirateur fatal, vous pourrez retourner le cours des combats et peut être remporter la partie.Les arènes ont aussi des particularités spécifiques à l’environnement. Découvrez le vent puissant du sommet de la montagne ou bien encore les plateformes qui n’en font qu'à leur tête de la salle d’arcade et évitez de tomber hors du niveau.Des options de customisation sont également disponibles et vous permettront de couvrir ces fesses que je ne saurai voir. Ces tenues sont achetables en échange de pièces gagnables en jeu.La grande nouveauté de cette 1.0, ce sont 3 nouvelles maps et 2 modes de jeu supplémentaires, rien que ça ! Ils seront disponibles à partir du 1er août sur Steam et sur Switch. Le jeu y est disponible pour 12,49 €.Alors, à vos caleçons, prêts ? Partez !