Une performance de théâtre japonais pour Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Publié le Vendredi 19 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

Et c'est gratuit !

Afin d’annoncer le jeu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom a dévoilé hier une performance théâtrale en ligne et entièrement gratuite.Pour rappel, "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" est un jeu vidéo d'action 'aventure situé dans un univers inspiré du folklore japonais. Le joueur y incarne une déesse protectrice qui doit combattre des esprits maléfiques pour sauver des villages corrompus. Combinant combats, stratégie, purifiez les villages le jour et préparez vous à affronter des hordes d'Ikoku damnés la nuit.Les présentations faites, revenons maintenant à la représentation. Il s’agit ici du Bunraku, un théâtre traditionnel japonais de marionnettes. Le maître marionnettiste KIRITAKE Kanjuro a donc interprété une toute nouvelle pièce à l’occasion de la sortie du jeu, nommée " Cérémonie de la divinité : Le destin de la miko ".Soh et la miko, les deux personnages principaux du jeu, ont donc eu le droit à des marionnettes faites traditionnellement, et évoluent dans les décors du jeu projetés derrière elles.En bref, si vous aimez le jeu ou son univers, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo juste en dessous. Il sort aujourd’hui sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC. Quant à elle, la démo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est toujours téléchargeable gratuitement sur Steam.