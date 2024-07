Railroads Online sortira de l'accès anticipé à l'automne

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

C'est Deliveroo mais y'a longtemps

Développé par Stefan Kelnberger, Railroads Online nous invite dans un monde ouvert. Vous êtes un pionnier cherchant à mettre sa pierre à l’édifice en Amérique. Le but des joueurs est de construire tout un système ferroviaire, allant des rails aux gares, afin de transporter et vendre des marchandises. Ils pourront alors acheter de meilleurs équipements, mais surtout de nouvelles locomotives, tout cela en étant accompagné jusqu'à 15 de leurs amis et sur 3 cartes différentes.Le jeu offre une immersion totale dans un monde ferroviaire authentique, avec une gestion détaillée des trains et de leurs commandes, rendant l'expérience aussi réaliste que possible. Les joueurs doivent non seulement poser les rails, mais aussi gérer les aspects logistiques comme les horaires de train, les chargements et les déchargements de marchandises, et l'entretien de leur matériel roulant. Ce niveau de détail rend le jeu authentique et réaliste, bien différent de la conduite de ma vieille Clio.Actuellement en accès anticipé sur Steam , Railroads Online sortira officiellement en automne et sera disponible sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Tous les acheteurs avant la sortie définitive recevront gratuitement le pack Pioneer, une offre exclusive. Sur PC, le jeu coûtera 34,99 € en version complète, soit 5 € de plus que le prix actuel en accès anticipé.