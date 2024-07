(Test) Deadpool & Wolverine, la critique du film

Publié le Mercredi 24 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Un joli petit slip kangourou

Six ans après les événements de Deadpool 2, Wade Wilson mène une vie tranquille, ayant laissé derrière lui son époque de mercenaire. Mais sa vie est bouleversée quand il est retrouvé par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), une organisation dont la mission est de surveiller les différentes réalités du multivers et tenter de régler les interférences temporelles.L'agent Paradox lui propose d’intégrer une bonne fois pour toutes le MCU (Marvel Cinematic Universe). Mais ce sera au détriment de son univers, qui s’effondrera. Ne voulant pas perdre ceux qu’il aime, Wade va aller chercher de l’aide ailleurs pour sauver son monde. Dans son périple, il croise la route de l'indomptable mutant Wolverine, qu'il va tenter de convaincre de l'aider. Tous les deux vont tenter de sauver, finalement, leurs univers respectifs et cela pourrait bien modifier l'histoire du MCU…Entre les répliques cinglantes de Deadpool, les grognements de Wolverine, et des ennemis qui ne savent pas à qui ils ont affaire, ça vire rapidement au chaos total. Mais bon, tant qu’il y a des explosions, des blagues douteuses et du bacon, on est content !