PC tout-en-un : les 5 questions à se poser avant de procéder à l'achat

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Quelle est la taille d'écran la plus adéquate ?

Usage domestique

Usage professionnel

Quelles sont les principales tâches que je compte réaliser ?

Pour de la bureautique , de la navigation sur le Web ou encore du visionnage de vidéo, rien ne sert d'acheter une machine performante. Un processeur Core i5 ou Ryzen 5 et 8 Go de RAM devraient suffire dans l'absolu.

, de la navigation sur le Web ou encore du visionnage de vidéo, rien ne sert d'acheter une machine performante. Un processeur Core i5 ou Ryzen 5 et 8 Go de RAM devraient suffire dans l'absolu. Pour des tâches plus exigeantes (montage vidéo, retouche photo…), vous devriez choisir un modèle avec un CPU plus véloce (i7 ou Ryzen 7). 16 Go de RAM ne seront également pas du luxe, surtout si vous faites du multitâche.

(montage vidéo, retouche photo…), vous devriez choisir un modèle avec un CPU plus véloce (i7 ou Ryzen 7). 16 Go de RAM ne seront également pas du luxe, surtout si vous faites du multitâche. Pour des activités autour du graphisme, tournez-vous vers des ordinateurs tout-en-un qui ont un écran avec des couleurs fidèles. Les Apple iMac sont par exemple réputés pour cela avec leur écran Retina.

Qu'est-ce que je prévois de brancher sur mon ordinateur tout-en-un ?

De quelle capacité de stockage ai-je besoin ?

Quel est mon budget maximal ?

Lesse distinguent des autres par le fait que tout est compris dans un seul bloc. C'est-à-dire l'écran, les composants internes (CPU, RAM…), mais aussi des périphériques utiles comme une Webcam et un lecteur Blu-ray pour certains. En apparence, ils ressemblent ainsi àpour une utilisation immédiate. Mais contrairement aux ordinateurs portables, ils sont prévus pour un usage fixe. Afin que vous puissiezqui vous correspond, nous vous proposons dans les lignes qui vont suivre de vous poser 5 questions pertinentes.À l'instar des PC portables que nous avons évoqués précédemment, il n'estpar la suite. Certes, vous avez toujours la possibilité de brancher un moniteur externe avec un câble adapté, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Surtout lorsqu'on habite dans un studio et que l'on manque de place ! C'est pourquoi nous vous recommandons en premier lieu de bien réfléchir à propos de la diagonale qui vous semble la plus confortable.De nos jours, la diagonale de l'écran d'un PC tout-en-un peut aller de 21,5 à 27 pouces avec une prépondérance des modèles à. Selon nous, cette dernière taille est suffisante pour les tâches du quotidien, à condition bien sûr que la résolution suive la route. C'est-à-dire duau minimum (1920 x 1080 pixels).Pour un usage professionnel (programmation, dessin industriel…), il vaut mieux privilégier les diagonales d'écran avec une taille importante. Nous aurions tendance pour notre part à vous conseiller une diagonale de. Là encore, une bonne résolution est exigée : lenous parait pas mal. Vous pourrez retrouver des modèles variés pour professionnels dans cette sélection élargie de PC tout-en-un qui comprend plusieurs marques connues (HP, Acer, Asus…).Que vous ayez envie d'acheter un PC tout-en-un pour un usage domestique ou professionnel, la puissance requise ne sera pas la même en fonction des tâches effectuées. Si par exemple vous comptez principalement jouer sur votre ordinateur , il vaudra mieux se tourner vers une autre solution. En effet, les ordinateurs tout-en-un disposentet quand c'est le cas, cette dernière est peu performante (GeForce RTX 3050 par exemple). Voici quelques cas de figure courants :Autre point assez sensible : la connectique. Si tous les PC tout-en-un proposent desdans un nombre pouvant varier de 3 à 6, il faut aussi regarder leur type. Il y a en effet une différence avec un portet un port, sans même parler de la génération (3.0, 3.1, 3.2…). De même, si vous comptez brancher un moniteur externe sur votre ordinateur tout-en-un, vérifiez bien qu'il y ait unou unt. On peut toujours utiliser des adaptateurs en cas d'incompatibilité, mais cela reste du bricolage dans l'absolu !Enfin, si vous avez l'habitude d'utiliser un microphone à part pour converser, regardez s'il y a bien un port de sortie audio à l'arrière. Oui, le diable se cache dans les détails !Bonne nouvelle : il est possible deet le support de stockage (SSD) en fait partie. Le plus souvent, il suffit juste de retirer quelques vis pour accéder au disque de stockage et à la RAM. Ce qui signifie que vous pourrez faire évoluer votre configuration par la suite en cas de besoin. Par contre, il faut avoir quelques connaissances techniques, notamment pour réinstaller le système d'exploitation sur le nouveau disque SSD.Par conséquent, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, nous ne pouvons que vous recommander d'acheter un modèle avec. Sachant qu'il est toujours possible de brancher un disque dur externe,suffisent en général pour un usage basique.La question du budget est importante lorsqu'on mentionne les ordinateurs tout-en-un étant donné qu'ils sont plus onéreux que les PC classiques en moyenne. En contrepartie, vous bénéficiez de tous les équipements nécessaires puisque le clavier et la souris sont inclus dans le pack. Déjà, il faut préciser qu', les modèles proposés sont souvent très médiocres. C'estque l'on commence à avoir des machines performantes (i5, 16 Go de RAM…) dans une qualité de fabrication suffisante.Rappelons au passage que si un des composants venait à tomber en panne, c'est l'ensemble qu'il faut envoyer pour réparation. D'où l'intérêt deplutôt que de jouer avec le feu !