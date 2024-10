(TEST) Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres (PC, Switch, Mobile)

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas convaincue

Sorti l'année dernière sur Nintendo Switch, le jeu Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres a fait son apparition le mois dernier sur PC et mobiles.Marie, qui n'est jamais en reste pour aller poutrer du monstre, a composé une jolie petite équipe de héros, qu'elle a choisi non pas en raison de leurs compétences, mais juste en raison de leurs fringues pour avoir un groupe esthétique, afin d'aller sauver le monde, buter du dragon et choper un max de trésors.Si le jeu ne lui a pas déplu de prime abord, elle en a vite éprouvé les limites.Bref, bien mais pas top.