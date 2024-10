RPG Maker With est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Devenez Kojima à la place de Molyneux

Développé par Gotcha Gotcha Games et édité par NIS America, RPG Maker With est désormais disponible sur Switch. Il sortira en 2025 sur PS4 et PS5.Il s'agit d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres RPG. Les jeux peuvent ensuite être mis en ligne et il est possible de jouer aux jeux des autres utilisateurs.Vous disposez d'un maximum de ressources, de possibilités, pour créer vos propres jeux. Cette nouvelle édition se veut plus intuitive, plus facile d'accès, plus puissante aussi.