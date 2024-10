Blood Bar Tycoon s'offre une dÃ©mo

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un dernier verre avant la route ?

Blood Bar Tycoon est un jeu de gestion développé par Clever Trickster Studio, prévu sur PC, via Steam . Le jeu vient d'être annoncé pour le 4 février 2025.Dans Blood Bar Tycoon, vous incarnez un gérant de bar à vampires, chargé de transformer des établissements délabrés en bars chics et de gérer une usine de sang. Votre mission est d'attirer des humains pour récolter leur hémoglobine, tout en servant des cocktails à base de sang à vos clients vampires.Gestion de stock, développement de l'établissement, développement des services, mais aussi se défendre contre les chasseurs de vampires...Une nouvelle démo est disponible dans le cadre du Steam Next Fest.