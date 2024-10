Mindcop, un jeu policier qui dÃ©barque le 14 novembre

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va ouvrir des têtes

Mindcop est un jeu d'enquête policière qui sortira le 14 novembre sur PS5, Nintendo Switch et PC. Il sera proposé au prix de 14,99 €. Une démo est d'ailleurs disponible dès maintenant sur Steam Vous incarnez Mindcop, un enquêteur capable de pénétrer dans l'esproit des suspects et découvrir leurs secrets les plus enfouis. Un jeu non-linéiare, avec des graphismes de type animation stylisée, assez simples.Vous avez 5 jours pour résoudre cette enquête et trouver le coupable.