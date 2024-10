Way of the Hunter en version spÃ©ciale le 29 octobre

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On tire un coup ?

Signé des développeurs de chez Nine Rocks Games et de l'éditeur THQ Nordic, Way of the Hunter.sort en version Wil Expeditions. Une compilation du jeu, sorti à l'été 2022, et des 6 DLC sortis.Cette compilation sort sur PS5 et Xbox Series.Un jeu de chasse qui vous entraînera à travers le monde : USA, Nouvelle-Zélande, Afrique, Scandinavie... sans oublier les accessoires et habits bonus inclus dans les DLC.On va flinguer du bambi. Que demande le peuple ?