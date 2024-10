PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits d'octobre

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles petites choses

Dead Island 2 | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator - The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands| PS4

Le Dernier Horloger | PS5 (PS VR2)

Dino Crisis | PS4, PS5

Siren | PS4, PS5

R-Type Dimensions EX | PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 15 octobre.Voici la liste des jeux..PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :