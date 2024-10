Heavy Cargo - The Truck Simulator : conduisez des camions dÃ©mesurÃ©s

Publié le Jeudi 10 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est gros, moins ça passe

Développé par Tox² Interacgtive et édité par Aerosoft, Heavy Cargo - The Truck Simulator vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu qui vous place aux commandes de camions énormes, démesurés... des convois exceptionnels à conduire à bon port. Et en entier.175km² de routes vous attendent. Vous devrez allez par-delà les obstacles, choisir les bonnes routes, démonter les parties qui vous bloquent... bref, il faudra faire preuve de patience et de dextérité.Ajoutez de la personnalisation de camion et vous n'avez plkus qu'à vous faire tatouer et afficher près de votre manette un calendrier de femmes à poil.