- Subnautica 2 est annoncé pour 2025

Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le grand plouf

Unknown Worlds et KRAFTON, Inc. ont annoncé le développement de Subnautica 2. Le jeu est prévus sur PC et Xbox Series. Il devrait sortir en accès anticipé en 2025.Dans Subnautica 2, les joueurs exploreront un nouvel océan alien, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, à la recherche de nouveaux secrets...Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4.On nous promet un jeu plus vaste, plus fourni, avec plus d'espèces à découvrir... et bien entendu, plus beau.Découvrez le nouveau trailer avec Kylian Mbappé qui fait de la plongée (mais si, c'est forcément lui).