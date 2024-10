Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La machine à voyager dans le temps

Après s'être occupé du remake de Silent Hill 2, le studio polonais Bloober Team développe actuellement Cronos: The New Dawn, un nouveau survival horror SF. Le jeu est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series en 2025.Le jeu, création originale, vous entraîne dans une histoire de voyage dans le temps, durant la Pologne des années 80.Vous allez incarner un voyageur, agent de l'agence Collectif dont la mission est d'extraire des personnes sélectionnées qui n'ont pas réussi à survivre à l'apocalypse qui a déjà eu lieu... Apocalypse connue sous le nomp de Changement, transformant la planète en désert mortel rempli de monstres...Bref, un jeu familial et humoristique. Enfin je crois.