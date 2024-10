- RailGods of Hysterra, un jeu de survie dans un cauchemar à la Lovecraft

Publié le Vendredi 18 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pas vraiment des vacances...

Inspiré par les oeuvres de Lovecraft, RailGods of Hysterra est un jeu de survie coopératif avec base-building (construction de base). Il est développé par Troglobytes Games, édité par Digital Vortex Entertainment et sortir sur PC et PS5.Dans des décors cauchemardesques créés de manière aléatoire, vous allez devoir survivre face aux horreurs qui pullulent. Grâce à des armes et des sorts magiques, vous devrez non seulement combattre, mais aussi récupérer des outils pour construire votre base et l'améliorer au fil du temps.Le jeu, en 3D isométrique, se dévoile dans une vidéo.Il est prévu pour sortir l'année prochaine, sans plus de précision.