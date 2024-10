(TEST) Drova - Forsaken Skin (PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plus complet, tu meurs

Fan de RPG, Romain a tout fait pour nous convaincre de le laisser tester Drova. Il a commencé à débarquer au bureau à cheval, habillé en pagne, avec une épée à deux mains accrochée dans le dos.Ses repas du midi étaient cuits sur un feu de camp qu'il alluimait dans le couloir d'entrée et, dès qu'il voyait un nain, il essayait de le frapper pour lui piquer son or.C'est après avoir failli égorger Sylvain, qu'il a pris pour un troll, qu'on a finalement accepté à la seule condition qu'il arrête ses conneries. Non pas qu'on tienne à Sylvain mais nettoyer le sang sur la moquette, on a déjà fait, c'est long et chiant.Bref, Romain a testé Drova.