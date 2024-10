- Kong: Survivor Instinct, un metroidvania avec King Kong

Publié le Jeudi 17 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Où qu'elle est la blondasse ?

Kong: Survivor Instinct est un jeu d'action de type Metroidvania développé par 7Levels et qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 22 octobre. Il sera vendu aux alentours de 25 €.Vous allez incarner un père à la recherche de sa fille, prisonnière dans une ville assiégée par les titans. Il vous faudra affronter des ennemis, monstres et humains, récupérer des objets, améliorer votre équipement... et vous aurez même à combattre le célèbre King Kong. Avant de faire équipe avec lui ?Le jeu se dévoile dans une longue vidéo de gameplay de plus de 15 minutes. Reste à savoir si c'est assez pour vous donner envie de l'acheter dès sa sortie...