- The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II annonce sa date de sortie

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de choix dans la date

Après un premier opus sorti cet été, et testé ici , NIS America aannoncé la sortieThe Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC le 14 février 2025.Le jeu vous renvoie à Calvard où la population vit désormais des jours heureux. Mais une série de meurtres commis par une horrible bête écarlate vient briser ce bonheur. C'est aussi l'occasion pour les différentes factions de se remettre en selle.? Celles qui poursuivent la bête, celles qui veulent profiter de la situation...Notez que le jeu sera une nouvelle fois sous-titré anglais avec des voix anglaises ou japonaises. Aucune version française n'est prévue. Et ça, ça craint.