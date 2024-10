Just Dance 2025 est sorti

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas du Aya Nakamura ?

yes, and? par Ariana Grande the boy is mine par Ariana Grande we can't be friends (wait for your love) par Ariana Grande One Last Time par Ariana Grande break up with your girlfriend, i'm bored par Ariana Grande Stop This Fire par NIUS Control Response par Hyper Halloween's Here par The Just Dance Band Move Your Body par The Sunlight Shakers Sunlight par The Just Dance Band Sleigh Ride par Mrs. Claus and the Elves Basket Case par Green Day Whenever, Wherever par Shakira Unstoppable par Sia Vogue par Madonna** Party In The U.S.A. par Miley Cyrus Yeah! par Usher feat. Lil Jon Poker Face par Lady Gaga My Heart Will Go On par Céline Dion** exes par Tate McRae Paint The Town Red par Doja Cat Lovin On Me par Jack Harlow LUNCH par Billie Eilish Payphone par Maroon 5 feat. Wiz Khalifa Espresso par Sabrina Carpenter In Your Eyes (Remix) par The Weeknd feat. Doja Cat Pink Venom par BLACKPINK Training Season par Dua Lipa The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) par The Tokens Play Date par Melanie Martinez Padam Padam par Kylie Minogue In the Shadows par The Rasmus Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) par Christell Sweet Melody par Little Mix Chattahoochee par Alan Jackson You Love Who You Love par Zara Larsson BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) par Galantis Calabria 2007 par Enur feat. Natasja Something I Can Feel par Mandy Harvey Mi Gente Lo Siente par Don Elektron & Gotopo SpongeBob's Birthday par Groove Century

Toujours très attendue, la licence Just Dance s'offre un nouvel opus désormais disponible sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Un mois d’abonnement à Just Dance +, donnant accès à des centaines de musiques supplémentaires, est inclus dans le jeu.Encore une fois, ce sont 41 nouveaux morceaux qui sont proposés, histoire d'avoir une nouvelle fois l'air d'un gros con devant sa télé. Mais, hé, on aime ça, non ?Voici la liste des morceaux :