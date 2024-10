Nubia, la Reine des Amazones, arrive sur Multiversus

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Avec un sein coupé ?

Elle n'aura pas le sein coupé, puisque c'est une Woman très Wonder, mais Nubia, la reine des Amazones, débarque dans le jeu Multiversus ( retrouvez notre test ici ). Elles est désormais disponible dans le cadre de la Saison 3 : Du Sucre, des Épices et des tas de bonnes choses.Nuba utilise le bâton de compréhension, qui permet des attaques autant au corps à corps qu'à distance. Elle peut trancher, frapper et propulser ses adversaires. Elle peut aussi générer des ondes de choc pour éliminer ses ennemis.Elle rejoint donc les personnages déjà disponibles : Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam, le Joker et Nubia (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry(Tom et Jerry), Finn l'humain, Jake le chien et le Garde Banane (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe), le Géant de fer (Le Géant de fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), Jason Voorhees (Vendredi 13), Agent Smith (Matrix), Samouraï Jack (Samouraï Jack), Beetlejuice (Beetlejuice), Les Supers Nanas, ainsi qu'une créature originale nommée Chien-Renne.