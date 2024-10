Morgenstern : testez ce hack'n slash bourrin

Publié le Mercredi 16 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Porte Monstre Trésor

Présenté comme un hack'n slash avec des éléments de roguelite, jouable en solo ou en multi, Morgenstern est développé par le studio indépendant autrichien Doublesmith GmbH.Le jeu est prévu sur PC, via Steam , dans les prochaines semaines. En attendant, une démo est d'ores et déjà disponible.Morgenstern vous envoie dans un monde médiéval fantastique, à explorer des donjons générés aléatoirement. Vous allez affronter d'innombrables ennemis, à la recherche de trésors. Les environnements sont largement déstructibles.Vous devrez surtout gérer votre survie et savoir quand il est temps de rebrousser chemin et quitter le donjon, avant de mourir et de tout perdre...