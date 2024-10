- Le jeu Antonblast victime des ouragans Helene et Milton

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout pété

Alors que la sortie du jeu était imminente, Antonblast, le jeu de plateformes et d'action délirant a été repoussé au 3 décembre. En cause, les ouragans Helene et Milton qui ont impacté l'équipe de développement Summitsphere.Le jeu vous met dans la peau de Dynamite Anton ou de sa collègue Annie et vous envoie combattre Satan qui, en personne, vous a volé votre collection d'esprits. Avec l'aide de Brulo, le proprio d'un casino, vous allez récupérer des détonateurs et tout faire péter.Notez que le jeu est prévu sur PC, via Steam , et qu'une démo est disponible.