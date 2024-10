- Lost Eidolons: Veil of The Witch débarque en accès anticipé en novembre

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'amnésie, fléau numéro 1 en Heroic-Fantasy

Spin-off du jeu Lost Eidolons sorti l'année dernière, le jeu Lost Eidolons: Veil of The Witch débarque en accès anticipé le 5 novembre prochain sur PC, via Steam Développé par Ocean Drive Studio et édité par Kakao Games, le jeu est un tactical RPG dans lequel vous allez incarner un héros en quête de sa mémoire perdue... 9 personnages jouables différents sont proposés, avec plus de 200 compétences uniques au final et une trentaine de reliques qui transforment le gameplay....Un jeu dans lequel vous allez essayer, mourir, essayer encore, mourir encore...Notez qu'une démo est disponible.