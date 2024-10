Burden of Command, un jeu de stratégie psychologique

Publié le Mardi 15 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Debout, soldat !

Développé par Green Tree Games, Burden of Command est un mélange de jeu de stratégie tactique et de RPG. Basé sur des faits réels, il vous place à la tête d'une unité de soldats durant la Seconde Guerre Mondiale.Vous allez devoir remplir vos objectifs militaires, certes, mais aussi vous occuper de vos troupes : il s'agira de les accompagner, psychologiquement, dans le conflit. Remonter le moral de vos troupes, essayer de baisser celui des ennemis, faire en sorte de que vos hommes dépassent la peur de la mort et se donnent corps et âmes pour vous, pour leurs camarades, pour la victoire...Il vous faudra parfois prendre de difficiles décisions, sacrifer certains de vos hommes, abandonner certains blessés...Vous allez être plongé en pleine horreur de la Guerre.Burden of Command sort début 2025 sur PC, via Steam . Une démo est disponible.