Wild Woods : découvrez ce petit jeu coop prévu sur PC

Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On joue à chat ?

Wild Woods est un petit jeu en coop qui sortira prochainement (sans doute 2025) sur PC, via Steam . D'ailleurs, si vous voulez le tester, une démo est d'ores et déjà disponible. Le jeu est signé Octofox Games et est édité par Daedalic Entertainment.A deux, en local ou en ligne, vous allez devoir en journée collecter des ressources et améliorer votre chariot avec lequel vous traversez une dangereuse forêt. La nuit, des ennemis vous attaquent. A vous de le défendre et de prendre soin aussi de votre feu...Survivez toutes les nuits et alors vous affronterez le roi des ennemis.