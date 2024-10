Awaken - Astral Blade : démo juste avant la sortie

Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez tomber amoureux

Développé par Dark Pigeon Games et édité par ESDigital Games, Awaken - Astral Blade sortira sur PC, PS4 et PS5 le 22 octobre 2024Il s'agit d'un metroidvania en 2D dans lequel les joueurs incarnent Tania, un héroïne bionique. Découvrant des secrets anciens enfouis dans les ruines de la forêt, elle décide de découvrir la vérité sur ses origines et son destin.A certaines occasions, les joueurs devront faire des choix qui influenceront la suite de l'histoire. Différents itinéraires pourront ainsi mener à des fins différentes, et il faudra chercher dans les îles d'Horatio des indices sur le monde mystérieux d'Awaken - Astral Blade.Une démo est disponible sur Steam . On se jette dessus, svp.