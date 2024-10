Publié le Lundi 14 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tar'ta gueule à la récré

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Si vous avez des potes à qui vous voulez foutre des raclées, c'est désormais possible sans risquer d'en prendre pour 20 ans.Ce jeu de combat signé Bandai Namco, vous permet de choisir l'un des 182 personnages jouables, dans des affrontements décrits par les développeurs comme "ultra-nerveux".Plusieurs modes de jeu seront proposés, en solo, en multi local ou en multi en ligne. De quoi retrouver aussi huit personnages majeurs via des campagnes solo : Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black et Freezer.Vous faites quoi, vous, cette semaine ?