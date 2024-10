- Ari Buktu and the Anytime Elevator, plateformes et puzzles dans un monde délirant

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mais que font Otis et Schindler ?

Ari Buktu and the Anytime Elevator est un jeu de plateformes et de puzzles développé par Adventures Works, prévu pour dans les prochaines semaines sur PC, via Steam Ari va se retrouver emporté malgré lui dans des aventures temporelles à cause de son excentrique professeur Raventhrope qui a construit un ascenseur temporel pour impressionner sa collègue d'histoire en récupérant la Tiare de Néfertari dans le passé. Et ça va partir en vrille, forcément...13 niveaux vous attendent, 6 époques, avec des gags visuels inspirés des films des années 80.