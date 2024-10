- The Spirit of the Samurai annoncé pour le 12 décembre

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'âme fatale

The Spirit of the Samurai est un jeu développé par Digital Mind Games et édité par Kwalee. Il vient d'être annoncé pour le 12 décembre prochain. Il sortira sur PC, via Steam Pour rappel, ils 'agit d'un jeu d’aventure dans lequel vous allez incarner Takeshi, un samouraï qui se bat pour défendre son village des attaques incessantes d’Oni. Vous serez accompagné dans votre aventure par Kodama le petit esprit courageux et Chisai le chat guerrier.Tous les personnages sont jouables.Vous devrez affronter des tengus, des morts vivants et diverses autres créatures toutes inspirées de la mythologie japonaise pour atteindre le château d’Oni.