- Sancticide, un jeu à la gloire de Dieu

Publié le Vendredi 11 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Enfin... presque

Le monde s'écroule et vit ses derniers jours, voire ses dernières heures. Vous êtes Ezechiel. Dieu vous a envoyé sur Terre pour éradiquer le mal et le péché pour les derniers instants de l'humanité.Mais dans un monde apocalyptique, faire régner la justice et promouvoir la gloire du Créateur est un poil compliqué. Va falloir couper des têtes.Développé par Red Square Games, Sancticide sortira dans les prochaines semaines sur PC, via Steam . Il s'agit f'un jeu d'action en vue extérieure, dans lequel vous aurez non seulement des armes au corps à corps et des armes à distance, mais aussi le pouvoir de manipuler l'espace, celui de télékinésie ou de destruction d'objets...A découvrir en vidéo.